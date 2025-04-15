محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي أُقيمت على مسرح قصر ثقافة قنا، وتحمل اسم الفنانة الراحلة الدكتورة عايدة علام، ويُخصص المهرجان هذا العام للاحتفاء بالمسرح الفلسطيني تحت شعار "المسرح... مقاومة"، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، برعاية كل من وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والفنان القدير محمود الحديني، والناقد المسرحي هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إلى جانب أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، وجيهان رمزي، مدير قصر ثقافة قنا.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ قنا عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر لنشر الثقافة والفنون في ربوع الجمهورية، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، كما وجّه الشكر لإدارة المهرجان، ولجميع الفرق الفنية المشاركة من مختلف الدول، معبرًا عن سعادته باحتضان محافظة قنا للمرة الثالثة لهذا الحدث الثقافي الدولي.

وأكد المحافظ أن المهرجان يُجسّد اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كأدوات فاعلة في نشر الوعي المجتمعي والفكري، وتسليط الضوء على القضايا المهمة، وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أهمية هذه الدورة في دعم وتنمية المواهب الفنية في قرى ونجوع المحافظة، ونشر القيم الإيجابية والإبداع والابتكار.

من جانبه، ثمّن رئيس المهرجان، الناقد هيثم الهواري، الدعم الكبير الذي قدّمته محافظة قنا لإنجاح فعاليات الدورة التاسعة، مشيرًا إلى إزالة كافة التحديات التي واجهت التنظيم.

وأوضح أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 17 عرضًا مسرحيًا من دول مصر، كولومبيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، والبحرين، من خلال مسابقتي "العروض الرسمية" و"الشارع فوبيا"، إلى جانب عروض مسرح الطفل، وفنون الحكي.

وأضاف الهواري أن المهرجان يتضمن إصدار 11 كتابًا تُنشر بعضها إلكترونيًا دوليًا لأول مرة، بالإضافة إلى تنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة في مجالات التمثيل، الإنتاج والتسويق المسرحي، التأليف، المكياج المسرحي، والسينوغرافيا، كما قررت إدارة المهرجان تقديم عرض حكائي يومي بعنوان "حكاوي فلسطينية"، بما يتماشى مع الاحتفاء بالمسرح الفلسطيني.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، تلاه عرض أوبريت غنائي استعراضي من إخراج أحمد السيد، وقدّمه الكاتب بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، والمذيعة الدكتورة سمية فتحي. ثم قام محافظ قنا، إلى جانب رئيس المهرجان، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بتكريم نخبة من رموز المسرح العربي، وهم الفنان أحمد الشافعي (مصر)، الفنان خليل العلي (فلسطين)، الدكتور سيد علي (مصر)، الفنان طالب البلوشي (سلطنة عمان)، الفنان عزت زين (مصر)، الفنان قاسم إسطنبولي (لبنان)، المخرج محمد الشوالي رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، الفنان محمد نجاتي (مصر)، المخرج منتظر الطويل (العراق)، الفنان يوسف إسماعيل (مصر)، والفنان وليد سعد الدين (فلسطين).

وعلى هامش الافتتاح، افتتح محافظ قنا معرضًا للمنتجات والمشغولات اليديويه الخشبية والحرفية، بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للأعمال اليدوية التقليدية، ضمن فعاليات المهرجان.

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