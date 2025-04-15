تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات القافلتين الطبيتين المجانيتين بقرية الديرس وبرج النور التابعتين لأجا للاطمئنان على سير العمل ومدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، إضافة لدعم فريق العمل بالقوافل العلاجية.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد فعاليات قافلتين طبيتين بأجا

استهل مدكور جولته بمتابعة أعمال خدمات القافلة الصحية التي نظمها مجلس الوزراء على مدار يومين فى قرية الديرس، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1787مريضًا من بينهم 670 حالة رمد و1117 ضمن تخصصات باطنة، عظام، جلدية، أطفال، أنف وأذن , حنجرة. علاوة على تحويل 143 حالة للعمليات.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لرئاسة مجلس الوزراء وللدكتور حسام المصرى المستشار الطبى للمجلس ومساعد الأمين العام للشؤون الطبية، على تنظيم القافلة ومثمنًا بالوقت ذاته جميع الجهود التي تبذل لصالح صحة المواطن في أي مكان على أرض المحافظة.

10 عيادات تخصصية في قافلة طبية

وتابع مدكور بتفقد فعاليات القافلة العلاجية بقرية برج النور والتي تشمل 10عيادات تخصصية من بينها الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، والنساء والولادة والجلدية، علاوة على الرمد والأنف والأذن والعظام، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي ضمن جهود صحة الدقهلية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا.

توقيع الكشف الطبى على 1221 مريضًا

وكشف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل عن توقيع الكشف الطبى على 1221 مريضًا، إضافة لإجراء 227 تحليلًا للمرضى، 87 حالة أشعة وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 190 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، الضغط، والدم، وتحويل 7 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة.

إحصائية القافلة الطبية بأجا



وقد تضمن بيان القافلة على التالي:

باطنة 345

اطفال 117

جراحة 50

اسنان 80

رمد 149

نسا وتنظيم اسرة 69

عظام 174

انف واذن 125

جلدية 112

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