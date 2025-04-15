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تفاصيل اجتماع الدقهلية لتحديد مساحات زراعة الأرز لعام 2025

اجتماع محافظة الدقهلية،
اجتماع محافظة الدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدكتور عماد عبدالله السكرتير العام المساعد للمحافظة برئاسة  اجتماع زراعة الأرز للعام الحالي 2025 لتحديد المساحات المقرر زراعتها بنطاق المحافظة.

تفاصيل اجتماع الدقهلية لتحديد مساحات زراعة الأرز لعام 2025 


جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والمهندس كمال القلماوي وكيل وزارة الري، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

حصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإصدار قرارات فورية بإزالتها


وأشار "السكرتير المساعد" إلى أن توجيهات محافظ الدقهلية التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية ومسؤولي الري بالمركز وحصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإصدار قرارات فورية بإزالتها على نفقة المخالفين في حالة حدوث ذلك وإعداد تقرير أسبوعي في هذا الشأن.

المساحات المنزرعة ارز بالدقهلية 


واوضح " السكرتير المساعد " الي أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لصالح محافظة الدقهلية لزراعة الأرز بها هي 257 الف و550 فدان منهم 182 الف و550 فدان تم تخصيصهم طبقا لقرار وزير الري بالإضافة إلي 50 الف فدان لزراعة ارز يتحمل الجفاف و25 الف فدان لزراعة ارز علي ماء به نسبة ملوحه.

كشوف وكروكيات للدورة الصيفية


وكلف " السكرتير المساعد " مديرية الري ومديرية الزراعة بإعداد كشوف وكروكيات للدورة الصيفية، متضمنة أسماء المزارعين ومساحتهم في حدود المساحة المصرح بزراعتها، مع الالتزام التام بكافة التعليمات والتوصيات عند توزيع المساحات علي الأحواض على أن تكون المساحات مجمعة في حوض واحد وتجميعة واحدة مع عدم تكرار زراعة المحصول في نفس الحوض لمدة عامين متتاليين مع مراعاة الكتلة السكنية والحيز العمراني.

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