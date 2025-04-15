الأربعاء 16 أبريل 2025
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بالخطوات، كيفية دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو
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تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي: 

  • الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر
  • مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة علي مستوى الجمهورية
  • المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير
  • محافظ شركات المحمول
  • تطبيق My Fawry علي الهواتف المحمول
  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

 

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مارس من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

 

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