إصابة طفلة برصاصة طائشة خلال مشاجرة في قنا

أصيبت طفلة برصاصة طائشة، إثر مشاجرة نشبت بين شقيقين بالأسحلة النارية في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة طفلة بطلق ناري إثر مشاجرة في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح، تبلغ من العمر 9 أعوام، بطلق ناري طائش إثر مشاجرة نشبت بين شقيقين "والدها وعمها" في قرية الحجيرات مركز قنا.

تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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