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رياضة

هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025، بفوزها على سلمى هاني بنتيجة  3-0 في دور ربع النهائي.

وحسمت الحمامي تأهلها بعد الفوز بالمباراة بنتائج الأشواط: 11-4، 11-6، 13-11.

كما فازت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0 في أولى مباريات ربع النهائي، من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025. 

وحسمت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز المباراة لصالحها، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:
- الشوط الأول: 11-5
- الشوط الثاني:11-3
- الشوط الثالث: 11-4

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:
فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًّا من مصر على اللاعبة الإنجليزية لوسي تورميل المصنفة السادسة والعشرون عالميًّا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 / 7-11 / 11-7 / 11-4.


وفازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًّا علي اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1.  وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 7-11 / 11-7 / 8-11 / 5-11.
كما فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة السادسة عالميًّا من ألمانيا على اللاعبة جويل كينج المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا من نيوزيلندا، بنتيجة 3-2.  وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 3-11 / 11-5 / 9-11 /12-10 / 8-11.

وأخيرًا، فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًّا علي اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد، المصنفة العشرين عالميًا، بنتيجة 3-0.  وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-7 /11-4 / 11-4.

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