احتفالًا باليوم العالمي للفن، افتتاح معرض فني للدبلوماسيين في القاهرة (فيديو)

افتتح اليوم الثلاثاء، بالمركز الثقافي الإيطالي في القاهرة معرض فني يحتوى على إبداعات فنية لدبلوماسيين أجانب معتمدين بالقاهرة ولزوجات دبلوماسيين مصريين، تتنوع بين الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال اليدوية، فى تظاهرة ثقافية تعكس روح التفاهم والتقارب بين الشعوب.و حضر الاحتفال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن، وتحت رعاية وزارة الخارجية ومبادرة "مرحبا فى مصر" Welcome to Egypt وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مصر.

شارك فى افتتاح المعرض د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. خالد العناني المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، ود. نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بمصر، وبحضور السفير الإيطالي بالقاهرة وعدد كبير من السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى القاهرة والسفراء بوزارة الخارجية. ويفتتح أبواب المعرض للجمهور من ١٦- ٢٤ إبريل ٢٠٢٥.

يتزامن الحدث الفني مع الاحتفال السنوي "باليوم العالمي للفن" في الخامس عشر من إبريل، والذي يهدف إلى تعزيز التقارب الثقافي والتفاهم بين الشعوب من خلال اشكال الفنون المختلفة، باعتبارها لغة عالمية تعبر عن الهوية والخصوصية الثقافية للمجتمعات والدول، وتسهم في دعم الحوار الحضاري بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس التنوع الثقافي والإبداعي، وفرصة مميزة للاحتفاء بالفن كوسيلة للتواصل، والتأكيد على دور الثقافة والفنون في بناء الجسور بين الأمم وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

شهد حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا قدمه كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها عدد من ذوي الهمم، تعبيرًا عن الشمول والتنوع الذي يجسده المعرض ورسالته الفنية والإنسانية النبيلة.

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