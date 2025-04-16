تعرف على صاحب مقعد نائب رئيس حزب الوفد الشاغر المجمد عضويته

أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن عقد اجتماع للهيئة العليا اليوم الأربعاء لانتخاب نائب لرئيس الحزب فى المقعد الشاغر والذي أعلن خلوه منذ عدة أيام.

ويتساءل الكثير عن هذا المقعد الشاغر ومن صاحب هذا المقعد الذى تم إخلاءه من الحزب سواء بالفصل أو التجميد أو الوفاة وفقا لما تنص عليه لائحة الحزب الداخلية وصاحب هذا المقعد هو الدكتور أيمن محسب الذى إتخذت الهيئة العليا قرارا بتجميده من الحزب سواء نائب لرئيس الحزب أو عضوا بالهيئة العليا وأيضا من رئاسة مجلس إدارة الجريدة وصدق رئيس الحزب على القرار بعدها.



كما قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلال الجلسة الطارئة للهيئة العليا اليوم أيضا انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

وفى وقت سابق عقد حزب الوفد اجتماعا أكد خلاله رئيس الحزب عدم ترشيح أي أسماء في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو إرسالها لأي جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية لافتا أن هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعة أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردي وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردي.



وأضاف، أن القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالي فإن أي شائعات حول إرسال اسماء هي منبتة الصلة بالواقع.

معايير المرشحون بانتخابات البرلمان

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة “المقبول الآن هو وضع معايير وأنا أقف على قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين.. يهمني وضع معايير تتيح وجود وفدين أصلاء مع الوضع في الاعتبار الالتزامات المالية للحزب".

وتابع: “نحن لا نبيع حزبنا لأي أحد يدفع فلوس.. عاوزين وفدين وشباب ومرآة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد”.

وناقشت الهيئة العليا عدد من المعايير لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدا لإقرار عدد من من المعايير.



وأشار يمامة إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصه وأنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.

وشدد رئيس الوفد على أن حزب الوفد مليئ بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات، ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفديين الراغبين من كافة الفئات في الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وأنه الحزب سيقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.

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