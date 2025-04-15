الثلاثاء 15 أبريل 2025
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محافظات

بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح 2025 ...

محافظ سوهاج يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول ويتابع التوريد للصوامع

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال توريد الأقماح بصومعة شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير مركز سوهاج، كما تفقد حصاد محصول القمح بقرية بني زار التابعة لمركز سوهاج، بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين ومسئولي شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد صومعة سوهاج أولاد نصير، حيث تفقد معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

ثم قام " سراج " بتفقد أعمال حصاد محصول القمح من داخل قرية " بني زار " بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد محافظ سوهاج أن محصول القمح مبشر هذا العام، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة 192 ألف فدان قمح موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، لافتا إلى توريد ما يقرب من 170 ألف طن العام الماضي، ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2200 جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز جميع المواقع التخزينية والصوامع والشون، والتي تصل إلى 17 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح، وتم تخصيص 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الاقماح المستوردة، مشيرا إلى زيادة السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين طوال فترة موسم التوريد على تنسيق دائم بغرفة العمليات بوزارة التموين، وهناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة باستلام الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشددا على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أي كميات خارج المحافظة.

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