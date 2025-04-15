علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة بعد فوزه على يوسف سليمان بنتيجة 3-0 في ربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-4، 11-2، 11-5 ليتأهل علي فرج إلى دور نصف النهائي من البطولة.

فيما فازت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0 في أولى مباريات ربع النهائي، من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025.

وحسمت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز المباراة لصالحها، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

- الشوط الأول: 11-5

- الشوط الثاني:11-3

- الشوط الثالث: 11-4

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:

فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًّا من مصر على اللاعبة الإنجليزية لوسي تورميل المصنفة السادسة والعشرون عالميًّا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 / 7-11 / 11-7 / 11-4.



وفازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًّا علي اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 7-11 / 11-7 / 8-11 / 5-11.

كما فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة السادسة عالميًّا من ألمانيا على اللاعبة جويل كينج المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا من نيوزيلندا، بنتيجة 3-2. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 3-11 / 11-5 / 9-11 /12-10 / 8-11.



وأخيرًا، فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًّا علي اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد، المصنفة العشرين عالميًا، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-7 /11-4 / 11-4.

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