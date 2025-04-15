الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة ببولاق الدكرور 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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