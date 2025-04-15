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التشكيل الرسمي لمباراة دورتموند ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ودورتموند،
برشلونة ودورتموند، فيتو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بجيرارد مارتن كظهير أيسر، في ظل غياب أليخاندرو بالدي للإصابة.

كما قرر فليك، إراحة لاعب وسطه بيدري جونزاليس، لحساب فيرمين لوبيز.

تشكيل مباراة دورتموند ضد برشلونة 

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

دورتموند: كوبيل - كوتو - أنتون - زولي - بنسبعيني - نيميتشا - جروس - بيير - سيفينسون - أديمي - جيراسي.

برشلونة: تشيزني - مارتن - أراوخو - كوبارسي - كوندي - دي يونج - فيرمين - جافي - رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

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