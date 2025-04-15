الثلاثاء 15 أبريل 2025
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كلب ضال يعقر 5 أشخاص بينهم أطفال فى قرية بالمنوفية

كلب ضال يعقر 5 أشخاص
كلب ضال يعقر 5 أشخاص بينهم أطفال فى قرية بالمنوفية

شهدت قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة بعدما تعرض 5 أشخاص، بينهم أطفال، للعقر من كلب ضال هاجمهم في الشارع.

نقل الأطفال لمستشفى الباجور التخصصى

 

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى كل من: إياد سامح عزت (8 سنوات)، نبيل محمد نبيل (10 سنوات)، مالك وائل جابر (6 سنوات)، أيمن رجب محمود (40 عامًا)، وراوية أحمد فرج، إثر تعرضهم لعقر من كلب ضال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث جرى إعطاؤهم المصل اللازم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

كما تم إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الكلب ومتابعة الموقف، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية أبشيش محافظة المنوفية مركز الباجور مستشفى الباجور التخصصي

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