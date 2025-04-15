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اقتصاد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

اسعار الزيت اليوم،
اسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الثلاثاء 15-4-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو
سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

 سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53500  جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.
أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 61500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

 بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.8 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 120 جنيها للتر.

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95.2 جنيه، ليتراوح من 68 جنيهًا إلى 115 جنيها للتر.

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سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 107 جنيهات، ليتراوح من 85 إلى 130 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 ووصل متوسط سعر زيت الذرة كريستال إلى 109.9 جنيه، ليتراوح من 80 إلى 135 جنيهًا للتر.

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