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محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى واحتياجات المواطنين

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ سوهاج، فيتو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الدوري، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة  وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وشهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

 

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.

 

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