نقابة المهن السينمائية تعلن موعد ومكان عزاء المنتج صلاح حسن

تستقبل أسرة المنتج صلاح حسن، العزاء في الراحل، مساء غد الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

موعد ومكان عزاء المنتج صلاح حسن

وأعلنت نقابة المهن السينمائية تفاصيل عزاء المنتج الراحل صلاح حسن في بيان لها قائلة إن عزاء الزميل المنتج الفني صلاح حسن والد الزملاء مديري الإنتاج محمد صلاح حسن، مهاب صلاح حسن، غدًا الأربعاء الموافق 16 / 4 / 2025 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

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