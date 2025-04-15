الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تحت شعار "محفوظ في القلب" قصور الثقافة تحتفي بأديب نوبل

احنفالية نجيب محفوظ،
احنفالية نجيب محفوظ، فيتو

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، احتفالية بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب".

احتفالية نجيب محفوظ 

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقام بعنوان "شخصيات أسهمت في عزة الهوية المصرية" وتشمل معرضا للكتاب يتضمن أشهر روايات نجيب محفوظ، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ.. نشأته وحياته وتاريخه الفني" تقديم ندى منصور، يعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نجيب محفوظ.. حكاية لا تنتهي".

كما يشهد اليوم مسابقة ثقافية، وورشة تصميم بورتريه تدريب نور الهدى حمدي، وأخرى لعمل تصميم ابتكاري خاص بغلاف رواية "خان الخليلي"، تنفيذ إيمان نوح.
وتختتم الفعاليات بلقاء بعنوان"عالم نجيب محفوظ السينمائي" تقديم محمد رفاعي.

برنامج قصور الثقافة 

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا خلال شهر أبريل الحالي، يتضمن أكثر من 100 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الثقافي الرائد لمحفوظ، والاحتفاء بإسهاماته الكبيرة في إثراء الهوية المصرية.

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