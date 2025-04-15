التحفظ على ربع طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالح للاستهلاك بالأقصر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة تموينية بدائرة المحافظة، حيث تم القبض على صاحب محل أسماك مملحة بناحية شارع دندرة متفرع من شارع سوق مدرسة الصنايع، بندر الأقصر لحيازته أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك بناءًا على تقرير مفتش الأغذية والمضبوطات بإجمالى وزن ربع طن أسماك مملحة وفسيخ.

ضبط ملوحة فاسدة في الأقصر

و تم خلال الحملة تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمحلات عامة وفى مجال المخابز البلدية تم تحرير مخالفات لمخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز بالإضافة إلى مخبز لعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز وقت التفتيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم التحفظ على الأحراز بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة تكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمخابز وأحكام الرقابة على أرض الواقع على المحلات التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين.

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