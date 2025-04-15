وزير العدل يستعرض تطوير المنظومة التشريعية مع رئيس البرلمان السلوفيني

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أورشكا كلاكوتشار رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، وساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة رئيس البرلمان السلوفيني لجمهورية مصر العربية لدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما التشريعية منها وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.



وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيوف مثمنًا العلاقات المصرية السلوفانية، مشيرًا الي أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لما له عظيم الأثر في فهم وتعميق رؤي البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ما لحق المنظومة التشريعية من تطوير، وأكد أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، بما تتوافق مع المعايير والمعاهدات الدولية.



ومن جانبها أعربت أورشكا كلاكوتشار عن سعادتها بتلك الزيارة مُبدية تطلعها إلي المزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين.

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