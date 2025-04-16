الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

بعد إعلان وزير المالية، تعرف على موعد صرف زيادة المرتبات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إعلان وزير المالية أحمد كجوك، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.

 

مشروع الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وأعلن وزير المالية، أن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

 توفير المخصصات المالية

وأضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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