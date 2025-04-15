الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يهنئ الأعضاء بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

 وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تهنئة للأعضاء، بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية.

وجاء نص التهنئة كالتالى:

عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء

 تهل علينا خلال الأيام القليلة القادمة، العديد مـــن الأعياد والمناسبات الرسمية والغالية على جميع أطياف الشعب المصرى، مسلميه ومسيحييه، وهى عيـــد القيامـــة المجيـــد، شـــم النسيــم وعيد تحرير سينــــاء.
فباسمكم جميعًا وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعــــب المصـــرى العظيم بمناسبـــة قــرب حلــول هـــــذه الأعياد وتلك المناسبـــات. 
وأسأل الله العلى العظيم أن تهل علينا هذه الأعياد جميعًا، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم المزيد من الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب

 وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد. 

 

أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون

وقال جبالى فى كلمته الموجهة للأعضاء، بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعًا أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.

 

الدور التشريعى

 وتابع جبالى: ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقدًا العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطياف الشعب المصري الاعياد والمناسبات الجلسة العامة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

الأعلى للثقافة يناقش الاتجاهات العالمية الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي

تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور بعد موافقة النواب

إحالة البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة بمجلس النواب

إحالة مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد من النواب إلى الشيوخ
ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية