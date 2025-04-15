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محافظات

محكمة قنا تقضي بالسجن 10 سنوات لشاب هدد فتاة بنشر صورها الخاصة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، المتهم بتهديد فتاة في نجع حمادي بالسجن 10 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى أكتوبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حسام.ع.ا، تهمة تهديد المجني عليها ع.م.ن، كتابة بإفشاء أمور خادمة بشرفها، وهي صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب دفع مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تعمد وازعاج المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن انتهك المتهم حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بعد أن قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 24525  لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4790  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

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