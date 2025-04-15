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حوادث

تأجيل محاكمة صاحبي شركة أجبرا أجنبيًّا على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه لجلسة 20 مايو.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم).

أجبراه على توقيع إيصالي أمانة وعقد بيع سيارة

تضمن البلاغ تضرر الشاكي من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة التي يملكها، وذلك أثناء تواجدهم بمقر الشركة الخاصة بهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبررا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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