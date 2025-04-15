السجن 3 سنوات لسيدة وشقيقها احترفا سرقة كبار السن الباحثين عن عروس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة سيدة وشقيقها بالسجن 3 سنوات بتهمة النصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج.

ابتكرت المتهمة فكرة شيطانية لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن عروس على موقع للزواج على شبكة الإنترنت، وتم القبض على المتهمة وشقيقها وإحالتهما للمستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل للتحقيق معهما.

تشكيل عصابي لسرقة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة وشقيقها كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهن، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع للزواج على شبكة الإنترنت.

واعترفت المتهمة أنها تتفق مع الضحية على التقابل في أحد الكافيهات، للتعرف عليه تمهيدا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب المتهمة من العريس الضحية أن يقابل شقيقها ليشاهد ويعاين شقة الزوجية، وعقب التقابل مع المجنى عليه تضع المتهمة مخدرا في الجاتوه، وتقدمه للمجنى عليه فيفقد الوعى بعد مرور ساعة لحين الوصول إلى شقة الضحية، ومن ثم سرقة كل محتويات الشقة عقب الوصول إليها وفقدان وعيه. ثم تهرب المتهمة وشقيقها بعد الاستيلاء على محتويات الشقة.

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