الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اتحاد الغرف السياحية يكشف الخطة الكاملة لتطوير منطقة نزلة السمان

نزلة السمان
نزلة السمان
ads

أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مشروع تطوير وإحياء منطقة نزلة السمان الذي بدأت الحكومة التجهيز له يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق 30 مليون سائح في العام، مشيرا إلى أن تلك الخطوة المهمة من الحكومة أنهت حوالي ربع قرن من الجدل والتهديدات والمخاوف التي كان يعيشها أهالي النزلة من إزالة المنطقة.
 

خطة تطوير منطقة نزلة السمان
 

وأكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي الاهتمام الكبير بتطوير منطقة نزلة السمان وتفهمه للطبيعة الخاصة للمنطقة أثريا وتراثيا وثقافيا واستجابته لما عرضه عليه من إستبدال فكر الازالة بالتطوير الشامل التي اسعدت أكثر من نصف مليون نسمة من سكان النزلة الذين يعمل معظمهم بالأنشطة السياحية المختلفة، كما يسهم في تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي مهم وجاذب للحركة السياحية استغلالا للتراث الأثري والثقافي بالمنطقة وكذلك الاستغلال الأمثل لعدد كبير من المنازل التي تصلح لاستقبال السائحين بالمنطقة، موضحا ان هذا الموقف يأتي استمرارا للتفاعل الإيجابي والبناء من السيد رئيس الوزراء مع كل فكر مختلف وإيجابي للقطاع الخاص.
 

واشار إلي ان الاتحاد قام بإعداد دراسة شاملة حول تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن منطقة نزلة السمان تتميز عن غيرها من بيوت الأجازات بالدول السياحية المختلفة بأنها تجاور أهم منطقة أثرية في العالم وهي منطقة الأهرامات، بجانب قرب إفتتاح المتحف المصري الكبير، مما يجعلها أكثر قدرة على جذب المزيد من السائحين، مشيرا إلي أن هناك عدد كبير من البيوت في نزلة السمان تجذب حاليا عشرات الآلاف من السائحين، وان تنفيذ تطوير المنطقة يدفع تلك البيوت الي الترخيص من وزارة السياحة والاثار والعمل طبقا لضوابطها وإشتراطاتها الفندقية، مؤكدا ان تطوير منطقة نزلة السمان يعد إضافة قوية للطاقة الفندقية بالقاهرة الكبري.
 

تحويل منطقة نزلة السمان لمنطقة جاذبة للسائحين


وأشار الشاعر إلي أن رئيس مجلس الوزراء رحب بتحويل فكر تطوير المنطقة من الإزالة إلى الأحياء والتطوير الشامل وأصدر توجيهاته باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الفكرة، مشيرا إلي أن تغيير الفكر الحكومي من إزالة المنطقة إلى تطويرها لقي ترحيبا كبيرا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن استعدادهم للمشاركة الفورية في أعمال التطوير، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل إلا تكلفة تطوير البنية الأساسية للمنطقة فقط، أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير نزلة السمان تتضمن إعادة هيكلة البيئة العمرانية بتأهيل المباني والمنازل والبيوت وواجهاتها لتلائم الطبيعة السياحية للمنطقة، مع الحفاظ على القيمة الأثرية لها.


وتابع أنه خلال أسبوعين سيتم وضع المخطط الرئيسي للتطوير من قبل الاستشاري وسوف يتم عرض المخطط النهائي على الأهالي ومناقشته بشفافية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيق 30 مليون سائح 30 مليون سائح نزلة السمان منطقة نزلة السمان منطقة الأهرامات الأهرامات

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعي لـ السياحة والآثار.. بحث التعاون مع فرنسا وسيشل.. وإصدار قرار وزاري بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات

وزير السياحة الأوغندي يزور اتحاد الغرف السياحية لبحث تعزيز التعاون

ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية