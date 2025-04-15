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حوادث

غدا، المحكمة الاقتصادية تحاكم كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

 تستكمل المحكمة الاقتصادية غدا الأربعاء، جلسات محاكمة «التيك توكر»، أحمد على، المعروف بـ«كروان مشاكل»، في القضية المتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.

 

استئناف حبس كروان مشاكل

 وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.


 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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استئناف حبس كروان مشاكل الاجراءات القانونية الإعلامية ريهام سعيد حبس كروان مشاكل قسم شرطة حدائق القبة

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