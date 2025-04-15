السيسي يغادر الكويت ومشعل في مقدمة مودعي الرئيس

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الكويت بعد زيارة الدولة التي قام بها، وكان في مقدمة مودعي الرئيس الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمطار الأميري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامة الرئيس بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس في ثاني محطات جولته الخليجية.



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