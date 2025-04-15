الأكاديمية العسكرية تنظم ماراثون "إجرى من أجل أطفال التوحد" لدعم ذوي الهمم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة "ابنى للفئات الخاصة والتوحد" ماراثون رياضى تحت عنوان "اجرى من أجل أطفال التوحد" فى إطار دعم القيادة السياسية لذوى الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم للمؤسسات المدنية.

انطلقت الفعاليات من البوابة الرئيسية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوى الهمم وأسرهم.

واختتمت الفعالية بتكريم الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للحاصلين على المراكز الأولى بالماراثون وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين الذين عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة فى استضافة هذا النشاط الرياضى وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوى الهمم.

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