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محافظات

ضبط مركز طبي جراحي يبيع أدوية مخالفة بسوهاج

الدكتورعمرو دويدار
الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والرقابة التجارية، حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية في نطاق مركز سوهاج وتم ضبط غرفة داخل أحد المراكز الطبية الجراحية المرخصة تُستخدم كمخزن للأدوية بهدف بيعها للجمهور في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

 

ضبط مخالفة داخل مركز طبي جراحي بسوهاج

وأوضح الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط غرفة داخل أحد المراكز الطبية الجراحية المرخصة، تُستخدم كمخزن للأدوية بهدف بيعها للجمهور، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وجاءت هذه الضبطية بناءً على بلاغ سري، حيث تم تحريز جميع الأدوية المضبوطة داخل المركز الطبي، وتحرير محضر رسمي بالمخالفة في قسم الشرطة المختص، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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