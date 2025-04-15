لخدمة 10 آلاف مواطن، افتتاح محطة صرف صحي الجبلاو لقرى الشيخ حسين بقنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لافتتاح محطتي الشيخ حسين، والهجان بقرية الجبلاو التابعة لمحافظة قنا.

وافتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية محطتي صرف صحي بقرية الجبلاو لخدمة نجوع الهجان والشيخ حسين لخدمة ٢٥ ألف نسمة.

خطة متكاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

وأوضح محافظ قنا أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ووصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف "عبد الحليم" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات المياه والصرف الصحي، وتسعى إلى تنفيذها بأعلى معايير الجودة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.

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