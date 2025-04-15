تموين الإسكندرية يستعد لحصاد 25 ألف فدان قمح (صور)

قال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية: إن المديرية استعدت لموسم حصاد القمح، من خلال فرق العمل المنوطة لتدشين موسم توريد الأقماح المحلية لهذا العام، وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام بمحافظة الإسكندرية نحو ٢٥٠٠٠ فدان تقريبا.

وأكد حرزالله، أنه يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تلعب دورا بالغ الأهمية فى الأمن الغذائي لجميع دول العالم، كما يعد من أهم بنود التجارة العالمية التى يتم تداولها بين دول العالم ويؤثر على الأسواق العالمية بل والسياسات الدولية واقتصاديات العالم، لذا تولى الحكومة المصرية اهتماما بالغا فى التوسع بزراعة هذا المحصول من خلال استخدام تقنيات زراعية وتكنولوجيا حديثة لزيادة التوسع الأفقى والتوسع الرأسى لهذا المحصول، وكذلك تطوير آليات الحصاد والتداول والتخزين والطحن حتى وصوله إلى المحطة الأخيرة لإنتاج رغيف خبز بلدى مميز.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر شراء القمح من المزارعين لهذا العام ليصبح سعر الأردب البالغ ١٥٠ كجم بدرجة نقاوة ٢٣.٥ بسعر ٢٢٠٠ جنيه، والأردب درجة نقاوة ٢٣ بسعر ٢١٥٠ جنيها.

حيث تم معاينة واختيار أنسب أماكن للتخزين من صوامع وبناكر لتخزين أفضل للحصول القمح المحلى الذى يمثل الذهب الأصفر للمزارع المصرى، ويمثل موسم بشاير الخير لمصرنا الحبيبة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه على صعيد الاستعدادات شكلت بالإسكندرية عدد ٥ لجان تكونت كل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة عضو مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة، وهذا لضمان تطبيق الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة من مواصفات فنية محددة لاستقبال واستلام المحصول.

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة، للاتصال السياسي والإعلان إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية ضمت الأجهزة المنوطة بهذا الشأن لتذليل أى معوقات أو مشاكل تواجه عمليات التوريد والعمل على حلها فورا ومتابعة عمليات التوريد أول بأول.

وأضاف القلش، أنه من خلال جولات مكوكية أجرى وكيل الوزارة يرافقه معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ورئيسة قسم صيانة الحبوب عدة جولات على الصوامع والبناكر التى رشحت لاستقبال المحصول وتخزينه لمتابعة استعدادات هذه الأماكن لضمان نجاح عمليات التخزين.

كما تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع اللجان المشكلة لاستلام الأقماح، والتى تحدثنا عن معايير تشكيلها بصدرالمقال لوضع آليات العمل وفقا لمعايير الوزارة، كذلك عقد اجتماع مع كبار الموردين والتجار لتحفيزهم بتوريد أكبر كميات ممكنة للمحصول والاستماع إلى أى مشاكل واجهتهم خلال المواسم السابقة لحلها على الفور حتى يتميز موسم التوريد هذا العام.

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