الوداد المغربي يستقبل كأس العالم للأندية

استقبل نادي الوداد الرياضي المغربي، مجسم كأس العالم للأندية، الذي وصل إلى المغرب في إطار الجولة الترويجية للنسخة المقبلة من البطولة العالمية، المقررة هذا الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديًا في أول نسخة تقام بالنظام الجديد المشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وأعرب الوداد المغربي في بيان رسمي عن اعتزازه بهذا الحدث، الذي يمثل لحظة فخر للنادي كممثل للكرة المغربية في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن عددًا من الفقرات الاحتفالية المميزة.

ومن المنتظر أن ينظم الوداد يوما خاصا ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، بمدينة الدار البيضاء، بحضور شخصيات وازنة من مجالات متعددة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

كما يتضمن البرنامج جولة ترويجية غدا الأربعاء، سيجوب خلالها مجسم كأس العالم للأندية مجموعة من المعالم التاريخية في مدينة الدار البيضاء، من بينها المقر التأسيسي لنادي الوداد وسط المدينة القديمة.



وسيُختتم البرنامج بفقرة مخصصة للجماهير، حيث ستتاح لهم فرصة التقاط الصور التذكارية رفقة المجسم، على أن تُعلن إدارة الفريق لاحقًا عن توقيت ومكان هذه الحصة المفتوحة.

وتضم مجموعة الوداد في كأس العالم للأندية 2025، كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

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