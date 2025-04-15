الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى واللواء وليد نافع

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اللواء وليد نافع  رئيس مكتب الرقابة الإدارية بسوهاج والعقيد فؤاد درويش ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتوعية وبرامج، تزامنًا مع انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين الذي تنظمه الجامعة لاول مره لمنسوبيها في مجال الفساد الحوكمة خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أبريل.

انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد بجامعة سوهاج

وأعرب النعماني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ القانون.موضحًا انه تم مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

و من جانبه، أشاد اللواء وليد نافع بجامعة سوهاج وما يتم تحقيقه من انجازات، موكدًا على أهمية التعاون المستمر مع الجامعة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد رئيس جامعة سوهاج هيئة الرقابة الإدارية الدكتور حسان النعماني الاكاديمية الوطنية جامعة سوهاج الحوكمة ومكافحة الفساد الرقابة الإدارية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حماية حقوق المواطنين

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: حجز أي سيارة تحصل أجرة زائدة لمدة شهر

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر الدولي التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

منطقة سوهاج الأزهرية تعلن جدول انتخابات برلمان طلائع مصر إلكترونيا

محافظ سوهاج بدء التشغيل لمشروعى صرف صحى بيت خلاف وبيت علام بتكلفة 466 مليون

محافظ سوهاج يتفقد رصف طريق جرجا بندار العسيرات بطول 9 كيلومتر

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

محافظ سوهاج يحيل واقعة تسريب فيديو من كاميرات المراقبة بالديوان العام للنيابة

محافظ سوهاج: بدء تشغيل مشروعي معالجة الصرف الصحي بساقلتة ومحطة نيدة بتكلفة 650 مليون
ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أحدهما المرشح الأول قبل كولر، الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربان من ألمانيا

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

وزير المالية يعلن صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية