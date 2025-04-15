استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اللواء وليد نافع رئيس مكتب الرقابة الإدارية بسوهاج والعقيد فؤاد درويش ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتوعية وبرامج، تزامنًا مع انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين الذي تنظمه الجامعة لاول مره لمنسوبيها في مجال الفساد الحوكمة خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أبريل.

انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد بجامعة سوهاج

وأعرب النعماني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ القانون.موضحًا انه تم مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

و من جانبه، أشاد اللواء وليد نافع بجامعة سوهاج وما يتم تحقيقه من انجازات، موكدًا على أهمية التعاون المستمر مع الجامعة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

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