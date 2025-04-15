انطلاق المباحثات المصرية الكويتية بقصر بيان

عقدت اليوم بقصر بيان جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتم بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامة الرئيس بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى الكويت في ثاني محطات جولة سيادته الخليجية.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيدًا بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومشيرًا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.



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