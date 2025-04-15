ضبط 53 مخالفة تموينية في قنا

نفذت مديرية التموين بقنا عددا من الحملات التموينية، شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البداليين التموينيين ومشروعات جمعيتي.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور وزير التموين وبتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الحالة التموينية.

اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد تامر النجار رئيس مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وتقليد الأختام علي اللحوم والكميه قدرها ٢٠٦ كجم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر تصرف في دقيق المستودعات وتم ضبط ٢٩.٣٤٩ طن دقيق، وذلك للتصرف في الدقيق وتم تحرير ٢ محضر بمركز قوص لعدم الاحتفاظ بالفواتير وضبط عدد ٢ قاروصة سجائر.

كما تم تحرير ٢ محضر بمركز نجع حمادي وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط ٥ لفات عصير وقاروصة سجائر وتحرير محضر لتجميع المواد البترولية وضبط ٥ أسطوانات بوتاجاز.

كما تم تحرير ٢ محضر بمركز فرشوط وذلك للتصرف في المقررات التموينية وتم ضبط ١٢٣ زجاجة زيت تموينى و٤١ كجم سكر تمويني، وتحرير ٢ تقرير مخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام بقصد التربح غير المشروع بإجمالي ١١٠٠٠ رغيف بتكلفه قدرها ١٧٥٠٥ جنيهات.

كما تم تحرير المخالفات الآتية: ٢٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار ، و٢ محضر عدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز ، و٥ محاضر بيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر، و٣ تقارير عدم نظافة أدوات العجن، و٢ تقرير خبز غير مطابق للمواصفات، تقرير نقص وزن الخبز، وتقرير توقف عن الإنتاج، وتقرير عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

وقال حسن القط إن إجمالي المخالفات التموينية التي تم تحريرها اليوم بلغت ٥٣ مخالفة، وأن المديرية والإدارات الفرعية تتابع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة الموقف ورصد المخالفات أولا بأول.

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