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أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع رئيس قسم التعليم بشركة جوجل للشرق الأوسط سبل التعاون

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم مع رئيس قسم التعليم بشركة جوجل، فيتو

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مازن عبد الله رئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وزير التعليم يبحث مع رئيس قسم التعليم بشركة جوجل سبل التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمنصات التعليمية

شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر، حيث أبرز الوزير محمد عبد اللطيف، تجربة مصر الرائدة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم عرضها في العديد من الدول ومن بينها ألمانيا واليابان وإيطاليا بهدف تخريج طلاب تتواكب قدراتهم مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل، فضلا عن إلحاق خريجي تلك المدارس بكبرى الشركات العالمية.

مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية" بالرياض

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف إعداد طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل في مختلف التخصصات.

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كما تم بحث تعزيز التعاون في إطلاق منصات تعليمية بالتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التعليم.

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