الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700)

استلمت القوات البحرية المصرية عدد (3) لنشات بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700)، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى أح محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتى تأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مشددًا على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية.

لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700)

وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحث والإنقاذ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.

حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية وماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لجمهورية مصر العربية وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولى الاتحاد الأوروبي.

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