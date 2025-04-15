الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

1 مايو نظر استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا

سحر مؤمن زكريا، فيتو
سحر مؤمن زكريا، فيتو

حددت محكمة مستأنف الخليفة 1 مايو، لنظر المعارضة الاستئنافية للمتهمين بفبركة سحر اللاعب السابق مؤمن زكريا.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم  اليوم الثلاثاء، تأييد حبس المتهمين بفبركة واقعة سحر اللاعب السابق مؤمن زكريا 3 سنوات، لتغيبهم عن جلسة المحاكمة.

 

المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

 

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة سحر اللاعب مؤمن زكريا مجمع محاكم زينهم محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

التحفظ على سيدة تعدت على كلب حتى النفوق في عابدين

تطور جديد بشأن 6 متهمين بسرقة السيارات بالمقطم

قرار جديد بشأن المتهم بتمزيق جسد شاب في دار السلام

إخلاء سبيل 4 متهمين باستخدام ألعاب نارية بموكب زفاف في المنيل

حكاية أجنبية تصدت لعامل يقوم بالتعدي على دابة في الهرم

حبس تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق التهم منزلا في حلوان

النيابة تستمع لأقوال زوج سقطت زوجته من أعلى عقار بدار السلام

ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالأرقام وزير المالية يوجه رسائل طمأنة للشعب

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية