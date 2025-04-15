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صندوق مكافحة الإدمان يطلق يومًا رياضيًّا للمتعافين من الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات

صندوق مكافحة الإدمان،
صندوق مكافحة الإدمان، فيتو
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يوما رياضيا تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات " للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، بمنطقة بشائر  الخير بمحافظة الإسكندرية.

 ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق في المناطق المطورة تنفيذا  لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق، منها: البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية. 

تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان 

 من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة بالمناطق المطورة، منها برامج التوعية والتي تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان.  

 

كما تم افتتاح 8 عيادات للصندوق بالمناطق المطورة وتستقبل هذه العيادات طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" من أبناء المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة وتتمثل الخدمات في "المشورة، الدعم النفسي، والعلاج"، ويتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن  وتوفير خدمات العلاج لاى مريض إدمان مجانا أيضا برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسي والتمكين الاقتصادى للمتعافين بعد علاجهم فى إطار الحرص على إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع والحد من الانتكاسة.

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الحماية الاجتماعية للأسر المناطق المطورة بديلة العشوائيات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي منطقة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية

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أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمناطق "بديلة العشوائيات" لرفع وعي الشباب بخطورة التعاطي
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