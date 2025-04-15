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انتهاء أعمال تطوير جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام بتكلفة 12 مليون جنيه

ر جهاز الرنين المغناطيسي
ر جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام

أعلن محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام ونقيب أطباء قنا، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى، وذلك بتكلفة تجاوزت اثني عشر مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وبإشراف محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

نقلة نوعية في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي بقنا

أكد محمد الديب أن تطوير الجهاز يُعد نقلة نوعية في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي، حيث أصبح يُتيح إجراء فحوصات جديدة، من أبرزها فحص القلب، بالإضافة إلى دعمه للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا لدى الرجال، كما أسهم في رفع جودة ودقة الصور الشعاعية، ما يُساعد الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة أعلى.

وأضاف محمد الديب أن زمن الفحص قد تم تقليصه بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يحقق عدة فوائد رئيسية هي زيادة عدد الحالات اليومية من 20 إلى 35 حالة، مما يُساهم في تقليل قوائم الانتظار، وتحسين تجربة المرضى، خاصة من يعانون من رهبة الأماكن المغلقة.

خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأعطال، بما يُعزز كفاءة التشغيل ويُقلل تكاليف الصيانة.

اختتم محمد الديب تصريحه بالتأكيد على أن مستشفى قنا العام تواصل سعيها لتطوير الخدمات الطبية، بما يليق بأهالي المحافظة، وفي إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

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