تفاصيل اتفاق الزمالك مع عبد الله السعيد لتجديد تعاقده

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لتجديد تعاقده لمدة موسمين، في ظل رغبة الجهاز الفني والإدارة في الحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة، لما يمتلكه من خبرات كبيرة داخل الملعب.

وكشف مصدر داخل النادي أن الاتفاق ينص على حصول اللاعب على 25 مليون جنيه في الموسم الأول، بينما سيكون التجديد للموسم الثاني اختياريًا، وفقًا لرغبة الطرفين، سواء من جانب الزمالك أو اللاعب، بناءً على تقييم الأداء والاحتياجات الفنية في نهاية الموسم الأول.

وضع الرتوش الأخيرة على العقد الجديد

ومن المقرر أن تُعقد جلسة رسمية بين إدارة الزمالك وعبد الله السعيد خلال الأسبوع الجاري، لوضع الرتوش الأخيرة على العقد الجديد، وتوقيعه رسميًا حال التوصل إلى صيغة نهائية ترضي الطرفين.

ويأتي هذا التحرك من إدارة الزمالك في إطار سعيها للإبقاء على العناصر أصحاب الخبرات داخل الفريق، لدعم المجموعة الحالية من اللاعبين الشباب، خاصة في ظل مشاركات الفريق المحلية والمنتظرة قاريًا.

الجدير بالذكر أن عبد الله السعيد انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الماضية، وظهر بمستوى مميز في المباريات التي شارك بها.

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