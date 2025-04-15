الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية بدءًا من الخميس

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية يوم الخميس، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 28: 30 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24:25 درجة مئوية وجنوب البلاد من 35:36 درجة مئوية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، رياح وبداية ارتفاع في درجات الحرارة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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