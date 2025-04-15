زيلينسكي يؤجل الانتخابات الرئاسية 90 يوما أخرى

تقدم الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بمشروعي قانونين للبرلمان لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 90 يوما أخرى، ما يجعل من المستحيل إجراء انتخابات خلال هذه الفترة.

جاء ذلك وفقا لمشروعي القانونين رقم 13172 و13173 المنشورين على موقع البرلمان، بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا.

وبحسب الوثائق، تدخل حالة الطوارئ في البلاد حيز التنفيذ من 9 مايو المقبل إلى 6 أغسطس 2025، وهي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها تجديد حالة الطوارئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقد أصدر مكتب الرئيس معلومات بشأن تقديم مشروعي القانونين إلى البرلمان: "بشأن تمديد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا"، و"بشأن تمديد فترة التعبئة العامة"، الذين تقدم بهما زيلينسكي، ويتعين على البرلمان الموافقة على المراسيم الرئاسية ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تم فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة للمرة الأولى في 24 فبراير 2022، وتمدد كل ثلاثة أشهر.

وتحصل الدولة، بموجب الأحكام العرفية، على سلطات إضافية، ويخضع المواطنون لعدد من القيود، وعلى وجه الخصوص قد تكون محظورات أو قيود.

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