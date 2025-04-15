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رياضة

لجنة التخطيط بالزمالك تسعى لضم مهاجم وجناح أجنبي

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

تسعى لجنة التخطيط بنادي الزمالك حاليًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة تركز في الوقت الحالي على التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، يتمتع بقدرات تهديفية عالية، لتعزيز الخط الأمامي للفريق، إلى جانب التعاقد مع جناح أجنبي آخر يُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، لتوفير خيارات هجومية متعددة للجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو.

سد الثغرات الفنية ورفع جودة التشكيلة الأساسية والبدلاء

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة الإدارة في سد الثغرات الفنية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الحالي، ورفع جودة التشكيلة الأساسية والبدلاء.

ومن المنتظر أن تُكثف اللجنة جهودها خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقات مبكرًا، خاصة مع وجود متابعة لعدد من اللاعبين من الدوريات الأفريقية والعربية.

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