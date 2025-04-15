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رياضة

مدرب سانت بولي يقترب من تدريب فولفسبورج

ألكسندر بليسين، فيتو
ألكسندر بليسين، فيتو

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ ألكسندر بليسين، مدرب سانت باولي، مرشح لقيادة فولفسبورج الألماني، منافسه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وتأتي تلك الأنباء في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بمستقبل رالف هاسنهوتل، المدير الفني لفريق فولفسبورج، حتى الآن.

وذكرت صحيفة هامبورجر أبيندبلات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن فولفسبورج يراقب عن كثب بليسين، وهو ما كشفته صحيفة (فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج) أيضا.

فولفسبورج يتراجع للمركز الثاني عشر في ترتيب "بوندسليجا"

وخسر فولفسبورج مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري الألماني، ليتراجع للمركز الثاني عشر في ترتيب المسابقة، ويصبح موقفا صعبا للغاية في التواجد بأي من المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل كما كان يطمح.

ويرتبط النمساوي هاسنهوتل بعقد مع النادي حتى عام 2026.

وتولى بليسين تدريب سانت باولي، الصاعد هذا الموسم للدوري الألماني، في الصيف، حيث يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة، مبتعدا بفارق 7 نقاط أمام هايدنهايم، صاحب المركز السادس عشر الثالث من القاع، الذي يخوض ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم، وهو ما يجعله يمتلك حظوظا جيدة في البقاء بالمسابقة.

وانتشرت مؤخرا تقارير تربط بليسين بقيادة فريق لايبزج، حيث عمل سابقا مدربا في أكاديمية النادي. لكن تقرير صحيفة (هامبورجر أبندبلات) ذكر أنه "ليس اسمًا يتم مفاوضته بجدية" هناك.

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