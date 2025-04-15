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السجن 6 سنوات لمتهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح في قنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بالسجن لمدة 6 سنوات لمتهم أدانته المحكمة بخطف طفل تحت تهديد السلاح، في واقعة تعود إلى عام 2022.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 24 مارس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمود. ع. ع" تهمة خطف الطفل "أحمد. م. أ"، الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

 

وأوضحت تحريات المباحث أن الواقعة بدأت عندما كانت والدة الطفل المجني عليه داخل منزلها، وشاهدت المتهم ومعه آخرون، يقومون باقتياد نجلها عنوة وتحت تهديد السلاح، مما أثار الذعر في محيط الواقعة، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 3245 لسنة 2022 جنح قنا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

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