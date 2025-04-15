الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سموحة، والمقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الفريق مرانه الختامي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يسعى لوضع اللمسات الفنية الأخيرة على التشكيل وطريقة اللعب، تمهيدًا لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وشهدت تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية تركيزًا على الجوانب التكتيكية، خاصة في النواحي الهجومية وتنفيذ الكرات الثابتة، إلى جانب علاج بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاءات السابقة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب نهاية المران اليوم، بهدف زيادة التركيز ورفع الحالة الذهنية للاعبين قبل المواجهة الهامة.

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