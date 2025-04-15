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محافظات

السجن 10 سنوات لعامل قتل شابًّا وأصاب 3 آخرين بسبب خلافات عائلية بقنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بقتل شاب والشروع في قتل ثلاثة آخرين، في واقعة شهدتها قرية الحجيرات التابعة لمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وترجع أحداث القضية إلى يوم 12 فبراير 2024، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهم "مصطفى. ح. م"، البالغ من العمر 29 عامًا، ويعمل عاملًا، تهمة قتل المجني عليه "محمد. ع. ح" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إضافة إلى الشروع في قتل شقيقي المجني عليه وهما "عويضة. ع. ح" و"حامد. ع. ح"، وكذلك "مصطفى. ا. ع"، وذلك بإطلاق النيران عليهم من سلاح ناري كان بحوزته.

وكشفت التحريات الأمنية أن الواقعة نشأت نتيجة خلافات عائلية بين شقيقة المجني عليه ووالدة المتهم، تطورت إلى مشادة، دفعت المتهم إلى إطلاق الرصاص على المجني عليهم، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة الآخرين بجروح متفرقة.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 3435 لسنة 2024 جنايات قنا، والمقيدة برقم 819 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

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