السيسي يشيد بالدور الفاعل للجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزارء الكويتي بالإنابة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالرئيس ضيفا عزيزًا في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس لبلده الثاني الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده قيادة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

الدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، مؤكدًا حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، كما أشاد الرئيس بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.



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