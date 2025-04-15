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أخبار مصر

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامة سيادته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالرئيس ضيفا عزيزًا في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس  لبلده الثاني الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده قيادة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، مؤكدًا حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات. 

كما أشاد الرئيس  بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.  

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. 

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